Pflegeregress - Landeshauptmann Wallner hofft auf "großen Schritt"

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) reist in positiver Erwartungshaltung zur Landeshauptleutekonferenz nach Wien (16./17. Mai).

“Das Thema gehört vom Tisch”

Vorarlberg hat in Sachen Pflegeregress eine Forderung von 21,3 Mio. Euro an den Bund angemeldet, insgesamt verlangen die Bundesländer eine Abgeltung in Höhe von 465,9 Mio. Euro. Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) bemühe sich in der Sache sehr, anerkannte Wallner. Nun sei er gespannt, welchen Vorschlag Löger präsentieren werde. “Das Thema gehört vom Tisch”, stellte der Landeshauptmann fest.