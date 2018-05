Pflegeregress: Länder sitzen auf dem längeren Ast

Beschließt der Bund eine Maßnahme, die die übrigen Gebietskörperschaften belastet, können sie laut VN dafür sorgen, dass er die Rechnung zahlen muss.

Auf der Liste all jener Gesetze, die vor dem Jahr 2000 in Kraft getreten und so bedeutungslos geworden sind, dass sie laut Justizminister Josef Moser (62, ÖVP) beseitigt werden können, steht eines nicht. Es ist zwar auch kaum jemandem bekannt und noch nie wirklich befolgt worden, aber ganz im Sinne der Länder und Gemeinden. Die Rede ist von den Bestimmungen über den sogenannten Konsultationsmechanismus. Klingt sperrig, ist aber wirkungsvoll: Beschließt der Bund eine Maßnahme, die die übrigen Gebietskörperschaften belastet, können sie dafür sorgen, dass

er die Rechnung zahlen muss.