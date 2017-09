Pflegelehre macht Sinn – Bilanz des Pilotprojekts

AQUA Mühle initiierte 2011 die Ausbildungskombination Betriebsdienstleistungslehre und Pflegeassistenz als Modellprojekt. 79 jungen Menschen, die an einer Lehre im Pflegebereich interessiert sind, wurde bisher die Möglichkeit geboten, in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen in Vorarlberg zu lernen und Erfahrungen zu sammeln.

Am 4. September startete der 6. Durchgang der Ausbildungskombination. Egon Blum und Günter Lampert, beide Ideengeber und Mitkämpfer seit mehr als einem Jahrzehnt, sowie Gabriele Fellner, Pflegedienstleiterin Antoniushaus Feldkirch, und Geschäftsführer Peter Hämmerle (AQUA Mühle) informierten über bisherige Erfahrungen und den absoluten Handlungsbedarf, Verantwortung, Zeit und Energie in eine Lehrausbildung in der Pflege zu investieren.

(Red.)