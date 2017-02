Pflegeberufe zum Greifen nah

Michael Ladurner hatte Mut zur Veränderung! Sein erster Berufsweg hat ihn nicht ganz erfüllt, eine Pflegeausbildung hat ihn schon immer gereizt. „Der Zivildienst bei der Rettung hat spannende Einblicke gegeben und den Stein einmal mehr ins Rollen gebracht“, so Michael. Mit 25 Jahren hat er den großen Entschluss gefasst und umgesattelt. Nun ist er im letzten Jahr der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Feldkirch.

Viele Wege, ein Ziel

Sabrina Rüdisser hat vor gut drei Jahren ihren früheren Beruf – der Pflege wegen – an den Nagel gehängt. Nach sechs Monaten Neuseeland, Australien und Thailand wurde ihr klar, dass sie den Weg in die Pflege einschlagen möchte. „Du wärst eine richtig gute Krankenschwester“, motivierten sie bereits ihre Kollegen während der Schulzeit. Die Ausbildung zur diplomierten Krankenschwester an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Feldkirch ist sehr vielseitig und abwechslungsreich. Zusätzlich studiert Sabrina an der UMIT in Hall in Tirol.

Mit viel Schwung

Nach dem Abschluss des Slawistikstudiums und drei Jahren als Projektmanagerin wusste Norin Jäger, dass sie sich beruflich umorientieren möchte. Sie gab ihrer psychologisch-sozialen Ader nach und begann im Herbst 2016 wieder die Schulbank in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflegeschule Rankweil zu drücken. „Die Psyche des Menschen hat mich schon immer sehr fasziniert. Ich konnte mich schon immer gut in Menschen reinversetzen“, erklärt Norin die richtige Wahl ihres zweiten Bildungsweges.

Coole Möglichkeiten

Nach einer Ausbildung an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule (GKPS) in Feldkirch oder an der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflegeschule (PGKPS) in Rankweil sind die beruflichen Einsatzmöglichkeiten facettenreich: Neben der klassischen Pflege warten weitere vielversprechende Karrierechancen auf die Diplomkrankenschwestern und -pfleger. Ob in einem Krankenhaus, in Langzeit-Pflegeeinrichtungen, Hilfsorganisationen oder der Gesundheitsindustrie – Pflegefachkräfte sind heute gefragter denn je.

Eine Pflegeausbildung ist eine Entscheidung fürs Leben. Um diese gut informiert treffen zu können, bieten die Krankenpflegeschulen Feldkirch und Rankweil Informationsveranstaltungen an: Die „Info Lounge“ in der GKPS Feldkirch findet am 24. Februar von 13 bis 18 Uhr statt. Die PGKPS Rankweil lädt am 17. März von 13 bis 17 Uhr zum „Open House“.

Info-Lounge (Gesundheits- und Krankenpflegeschule Feldkirch):

24. Februar 2017, 13–18 Uhr

Open House (Psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflegeschule Rankweil):

17. März 2017, 13–17 Uhr

ACHTUNG!

Bewerbungsfrist für den Diplomlehrgang ab Oktober 2017:

GKPS Feldkirch: bis 30. April 2017, www.krankenpflegeschulen.at, www.pflegewege.at

PGKPS Rankweil: bis 16. Mai 2017, www.krankenpflegeschulen.at