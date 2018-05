Pflege-Regress: Unterschiedliche Auffassungen unter Ländern

Die Bund-Länder-Einigung bei der Pflegefinanzierung hat noch ein länderinternes Nachspiel.

Der Chef des Fonds Soziales Wien (FSW), Peter Hacker, hat am Sonntag Aussagen von Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) zurückgewiesen, wonach der Bund keine Kosten für “alternative Wohnformen” abgelten wird. Das gelte zwar für Vorarlberg, nicht aber für Wien, sagte Hacker am Montag der APA.

Wallner erklärte letztere Differenz am Freitag damit, dass manche Länder in ihre Kostenschätzung irrtümlich neben der stationären Pflege und der Behindertenhilfe auch die Zusatzkosten in alternativen Wohnformen einberechnet hätten. Im Fall Wiens handelt es sich dabei allerdings um keinen Irrtum, wie Hacker nun feststellt (und zwar als FSW-Chef und nicht als designierter Sozialstadtrat, wie er betont). “Alternative Wohnformen sind natürlich keine Hippie-Wohngemeinschaften, sondern zum Beispiel das Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser”, so Hacker. Diese seien selbstverständlich auch von der Abschaffung des Pflegeregresses betroffen.