Pflege – NEOS befürchten “massive Probleme” nach Regress-Aus

“SPÖ und ÖVP haben den Pflegeregress als großes Wahlzuckerl abgeschafft, ohne eine Gegenfinanzierung auf den Tisch zu legen”, kritisierte sie. Die “überhapps” beschlossene Abschaffung bringe mehr Probleme als Lösungen, meinte Meinl-Reisinger. Der Stadt Wien würden dadurch künftig jährlich 35 Mio. Euro an Einnahmen fehlen – und die versprochenen 100 Mio. Euro an Ausgleichszahlungen an die Bundesländer bei weitem nicht reichen, zeigte sie sich überzeugt.

Die NEOS hätten mittels schriftlicher Anfrage bei der zuständigen Sozialstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) nachgefragt, wie sich der Wegfall des Pflegeregresses auf die Stadt auswirken werde und wie man darauf vorbereitet sei. “Kurz zusammengefasst: Es ist absolut kein Plan da”, meinte Meinl-Reisinger. So seien etwa keine zusätzlichen Pflegeplätze im Krankenanstaltenverbund (KAV) geschaffen worden. Erste Anzeichen eines “drohenden Kollaps” in Wien zeigten sich allerdings bereits anhand des Anstiegs bei den Anfragen nach Pflegeplätzen, der den NEOS auch von privaten Betreibern bestätigt worden sei.

2015 nahmen 13.500 Personen in Wien stationäre Pflege in Anspruch. Das Sozialministerium schätze, dass der Bettenbedarf nach Abschaffung des Pflegeregresses um zehn Prozent ansteigen werde. “Das bedeutet, dass Wien mindestens 1.350 neue stationäre Pflegeplätze brauchen wird”, sagte Meinl-Reisinger. Für diese Plätze müsse mit einmaligen Errichtungskosten von etwa 100 Mio. Euro gerechnet werden.

Neben bundesweiten Maßnahmen brauche es nun dringend neue landesgesetzliche Bestimmungen, die Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen, forderte die Klubobfrau. Außerdem müsse ein Runder Tisch mit allen Beteiligten, also unter anderem Betreibern von Pflegeeinrichtungen, Vertretern des Fonds Soziales Wien und des KAV, eingerichtet werden, wo ein Masterplan für die häusliche Pflege in Wien entwickelt werden solle. Zudem fordern die NEOS die Etablierung von Präventivzentren in den Primärversorgungszentren und den Ausbau der mobilen Pflege.

