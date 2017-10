Pflege mit Herz: Willkommen bei der „Ländlebetreuung“ in Lochau

Das Wohl der zu betreuenden Personen und ihrer Angehörigen steht im Mittelpunkt. Ob 24-Stunden-Betreuung, Urlaubsbetreuung, Sorglos-Paket oder rehabilitative Pflege, das Team von „Ländlebetreuung“ als Agentur sowie das qualifizierte Personal vor Ort sorgen für die kompetente Beratung bzw. eine qualitative Unterstützung rund um die Betreuung zu Hause.

Alles rund um die Pflege zu Hause

Über die Vermittlung von Betreuungsdiensten hinaus sind natürlich auch laufende Beratungen, die Ausarbeitung von Finanzierungsmodellen in Bezug auf Pflegegeld und Pflegestufe, Qualitätskontrollen oder die Begleitung in organisatorischen und administrativen Tätigkeiten selbstverständlich. Und neben angemessenen Sprachkenntnissen und den fachlichen Qualifikationen gehören auch Empathie, Engagement und Fürsorglichkeit zu den Prämissen der Betreuerinnen, Betreuer oder Haushaltshilfen von „Ländlebetreuung“. Bei Bedarf werden zudem externe Versorgungseinrichtungen in die Betreuung mit einbezogen, wie die örtliche Hauskrankenpflege oder andere Mobile Hilfsdienste.

Lebensabend in den eigenen vier Wänden

Gedacht ist die 24-Stunden-Betreuung insbesondere für Menschen mit einem Hilfe- und Unterstützungsbedarf ab der Pflegegeldstufe 3 (Pflegegeldstufe 1 und 2 bei Demenzerkrankung) oder wenn die ständige Anwesenheit einer Betreuungskraft erforderlich bzw. wünschenswert ist.

So garantiert „Ländlebetreuung“ den zu betreuenden Personen einen angenehmen und sicheren Lebensabend in den eigenen vier Wänden, und dies in ganz Vorarlberg, speziell im Leiblachtal, Rheintal und im Bregenzerwald. Gemeinsam werden gute und individuell abgestimmte Lösungen gefunden.

Mehr wissen

Ländlebetreuung

SiWe GmbH

Am Tannenbach 7

6911 Lochau

T 05574 44 400

M office@laendlebetreuung.at

WEB www.laendlebetreuung.at

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag:

8 Uhr bis 12 Uhr

Nachmittags nach Vereinbarung

Samstag:

8 Uhr bis 12 Uhr