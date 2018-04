Pflege ist immer noch Frauensache

Die Ausstellung „Pflege das Leben“ im Frauenmuseum ist noch bis 4. November 2018 zu sehen.

Die Ausstellung im Frauenmuseum Hittisau zeigt einerseits einen kulturhistorischen Abriss der Rolle von Frauen in der Pflegegeschichte. Dabei geht es um die Hinterfragung des Rollenbildes der pflegenden Frau vor dem Hintergrund historischer Entwicklungen. Ein Beispiel: Koaiba Bint Saad Al Alsa Miya, bekannt unter dem Namen Rufaida al-Aslamiya war die erste islamische Krankenschwester und Sozialarbeiterin. 624 n. Chr. versorgte sie die Verwundeten der Schlacht von Badr. In Medina führte sie erste Standards zur Pflege ein, sie richtete mobile Lazarette ein und baute die erste Krankenpflegeschule auf. Oder die weltberühmte Florence Nightingale (1820-1910): Sie vertrat die Ansicht, dass es neben dem ärztlichen Wissen ein eigenständiges pflegerisches Wissen geben sollte, und vertrat dies in ihren Schriften zur Krankenpflege, die als Gründungsschriften der Pflegetheorie gelten. Aber auch dunkle Kapitel der Pflegegeschichte werden nicht ausgelassen: Anna Katschenka (1905-1980) war eine österreichische Krankenschwester. Sie war stellvertretende Oberschwester in der Kinderanstalt „Am Spiegelgrund“ und beteiligte sich an der nationalsozialistischen Kinder-„Euthanasie“. Dieser fielen in der Kinderanstalt fast 800 Kinder zum Opfer.