Es bleibt unbeständig und regnerisch zu Pfingsten

Regenschirme griffbereit halten heißt's am Pfingstwochenende. ©VOL.AT/Sams

Mag die Freude über das verlängerte Wochenende noch so groß sein, jene über das Pfingstwetter dürfte sich in Grenzen halten.

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) prognostiziert unbeständige und regnerische Tage fürs Pfingstwochenende. Am Donnerstag bleibt es im Ländle zunächst stark bis dicht bewölkt, zwischendurch ist aber durchaus etwas Sonne möglich, vor allem am Vormittag abseits der Berge. Dazu ist über den Tag verteilt mit Regenschauern zu rechnen, die meisten gibt es am Nachmittag im Bregenzerwald. Die Schneefallgrenze liegt etwa bei 2200 Metern. Tiefstwerte: 5 bis 10 Grad, Höchstwerte: 12 bis 17 Grad.

Sonnenstunden am Freitag Die Restwolken lockern am Freitag auf – beziehungsweise wandeln sich diese in Quellwolken um. Dabei gibt es vormittags durchaus ein paar Sonnenstunden, nachmittags steigt die Schauerneigung wieder deutlich an. Es wird eine Spur wärmer als zuletzt. Tiefstwerte: 5 bis 10 Grad, Höchstwerte: 17 bis 21 Grad.

Teils kräftige Regenschauer Eine windschwache Wetterlage mit sehr labiler Luft erwartet uns am Samstag. Auf etwas Sonnenschein folgen rasch dichte Quellwolken und im Tagesverlauf entwickeln sich verbreitet, teils kräftige Regenschauer. Es ist nur mäßig warm.