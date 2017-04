Pferde gingen im Burgenland mit Kutsche durch: Frau verletzt

Die Burgenländerin sprang von dem nicht mehr lenkbaren Einspänner. Dabei blieb sie mit dem Fuß an einem Seil hängen und wurde 50 Meter mitgeschleift. Erst danach konnten die Pferde eingefangen werden. Die 40-Jährige wurde mit Verletzungen am Fuß und an der Schulter ins Krankenhaus gebracht.

(APA)