Pfarrgemeinde Hatlerdorf feierte seinen Kirchenpatron

Mit dem Leopoldi-Abend und einem Festgottesdienst wurde das Patrozinium würdig gefeiert.

Dornbirn.Der Nachhall des Kirchenjubiläums, 150 Jahre Pfarrkirche St. Leopold, das im vergangenen Jahr groß gefeiert wurde, war heuer beim Patrozinium noch nicht ganz verklungen. Stand doch das alte Hatlerdorf, vom Beginn des Kapellenbaus bis zur heutigen Pfarrkirche bei zahlreichen Festivitäten im Mittelpunkt. Und dass die Hatler die Feste zu feiern wissen, ist ebenso alt wie das Dorf, dafür benötigen sie nicht unbedingt runde Zahlen. Etwas bescheidener fiel das Patrozinium heuer dann doch aus. Der Beginn war traditionell mit dem Leopoldi-Abend am Samstag. Dazu war die Dornbirner Mundartautorin Irma Fussenegger eingeladen, die einen Querschnitt aus ihren Gedichten zum Besten gab. Die Beiträge der Hatler Literatin waren wie bekannt, mitten aus dem Leben gegriffen, nicht beschönigt und deftig gewürzt. Musikalisch begleitet und zur allgemeinen Unterhaltung spielten die “3 Freunde”. In der Küche und für die Bewirtung waren die Frauen aus der Pfarre im Einsatz. Zum Leoppoldi-Abend eingeladen war auch Pater Markus Präg, der am Sonntag den Festgottesdienst mit Pfarrer Christian Stranz zelebrierte. Der gebürtige Hatler nahm die Einladung mit Freude an, gab es nach so langer Zeit wieder manch bekanntes Gesicht aus der Heimat zu sehen. Vor 50 Jahren wurde der Kapuzinerpater zum Priester geweiht und feierte seine Primiz im Hatlerdorf. So ging er auch bei der Festpredigt am Sonntag auf seine Wurzeln und seinen Bezug zur Pfarrkirche St. Leopold ein. Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst vom Kirchenchor unter der Leitung von Waltraud Girardelli. Es wurde die Messe in G-Dur von Franz Schubert für Chor, Soli und Orchester gesungen. An der Orgel war Andreas Fussenegger.