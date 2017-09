Pfarrer Georg kocht für die Unterkirche – den Carl-Lampert-Saal

Der Göfner Pfarrer Varghese Georg Thaniyath schwingt gerne den Kochlöffel und lädt Gäste zu feinem, indischem Essen ein. - © Helmut Köck

Göfis. (koe) Am Sonntag, den 10. September 2017 bleiben die Küchen in Göfis kalt. Im Anschluss an die Sonntagsmesse von 10:30 Uhr bis etwa 14:00 Uhr zaubert Pfarrer Georg im Carl-Lampert-Saal ein kulinarisches indisches Menü.