Pfarre Nenzing startet Kirchenrenovierung

Die letzte Renovierung der Pfarrkirche Nenzing liegt über drei Jahrzehnte zurück. Das Gotteshaus hat nun dringenden Renovierungsbedarf, unter anderem weist die Fußbodenheizung starke Mängel auf, der ist desolat und auch Altäre und Fenster zeigten gravierende Schäden auf.

Die Weichen für eine groß angelegte Renovierung der dem heiligen Mauritius sowie der heiligen Agatha geweihten Pfarrkirche wurden nun gemeinsam mit dem Bauamt der Diözese Feldkirch gestellt und werden ab Mitte April in Angriff genommen. „Die derzeit bestehende Bankheizung soll künftig elektronisch geregelt als Leit-Heizsystem genützt werden, die bestehende Fußbodenheizung dient künftig lediglich als Zusatzheizung“, berichtet Pfarrer Joy Peter Thattakath im aktuellen Pfarrbrief. Der Innenputz wird saniert, Bilder und Stuck fachmännisch gereinigt und Schäden an den Altären sowie der Kanzel behoben.

Die auf 440.000 Euro geschätzten Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Oktober dieses Jahres an. „Die Kosten übersteigen die finanziellen Möglichkeiten unserer Pfarre bei weitem“, berichtet Pfarrer Thattakath. „Fast zwei Drittel werden aus Förderungen der Diözese, der Landesregierung, des Bundesdenkmalamtes und der Marktgemeinde aufgebracht, für ein Drittel kommt die Pfarre auf. Wir vertrauen und hoffen auf die große Spendenbereitschaft der Nenzinger Bevölkerung.“ Auch Freiwillige, die etwa beim Ausräumen der Kirche oder bei Reinigungsarbeiten helfen, sind gefragt und können sich gerne im Pfarrbüro melden. Während der Bauphase finden Gottesdienste im naheliegenden Pfarrheim statt, das Weltladengeschäft wird in einen „Raum der Stille“ umgewandelt. Als „Ausweichlokal“ steht dem Weltladen-Team das Sitzungszimmer im ersten Obergeschoss des Pfarrheims zur Verfügung, das „Lädele“ ist wie gewohnt dienstags, von 9 bis 11 und an Freitagen, von 17 bis 19 Uhr geöffnet.