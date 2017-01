Pfarrball im Austriahaus

Aberglaube wurde schon in früheren Zeiten mit dem heidnischen Götzendienst identifiziert. Thomas von Aquin verstand Aberglauben als sittlichen, intellektuellen und religiösen Verfall. In der Kirche hat der Aberglaube keinen Platz. Weder schwarze Katzen, unter der Leiter hindurchgehen noch die Zahl 13 schrecken Gottesfürchtige. So haben auch die Pfarre Herz-Jesu und vor allem das Organisationskomitee keinerlei Bedenken, den heurigen Pfarrball am Freitag, dem 13. abzuhalten.

Barpiano mit Ernst Rahofer

Der Ball beginnt um 20 Uhr mit einem Aperitif, ehe dann um 21 Uhr die stilvolle Balleröffnung mit einer Polonaise erfolgt. Zum Tanz spielt die „Salonkapelle Tafelspitz“ auf. Sie spielt Musik der Wiener Klassik und der 1920er Jahre. Ausgewählte Musiker und Arrangements in Anlehnung an die berühmten Tanzkapellen der Straußdynastie garantieren ein Schwelgen in Wiener Walzerklängen. Am Bar-Piano ist der frühere Festspielhausdirektor und leidenschaftliche Musikus Ernst Rahofer vertreten. Geli Zudrell wird mit ihrer Stimme begeistern.

Weitere Informationen zum Herz-Jesu Pfarrball und Kartenreservierungen unter Telefon +43 (0) 664 1326708.