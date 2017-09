Peya setzte sich gegen Landsmann Oswald durch - © APA (Archiv)

Alexander Peya hat am Freitag gemeinsam mit dem US-Amerikaner Rajeev Ram beim ATP-Tennisturnier in Shenzhen das Finale im Doppelbewerb erreicht. Im Duell gegen Landsmann Philipp Oswald, der an der Seite des 40-jährigen Doppel-Urgesteins Max Mirnyi (BLR) spielte, behielt die österreichisch-amerikanische Paarung mit 6:4,3:6,10:3 die Oberhand.