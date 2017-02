Peugeot wirbt mit gestiegenem Gewinn um Opel

“Derzeit kann es keine Gewissheit geben, was das Ergebnis dieser Gespräche angeht”, sagte Finanzchef Jean-Baptiste de Chatillon in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Die Nettobarmittel des Herstellers von Peugeot- und Citroen-Fahrzeugen in Höhe von 6,8 Mrd. Euro erlaubten gewinnbringende Investitionen im Interesse der Aktionäre, fügte er hinzu.

Tavares sagte, bei einem Zusammenschluss könne der gemeinsame Konzern von der Sanierung von Opel und dem Zusammenspiel der Marken profitieren. Tavares hatte vor wenigen Tagen in einem Telefonat mit Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel zugesagt, dass sich Peugeot bei einer Übernahme an Tarifverträge und Vereinbarungen bei Opel halten werde. Damit sind betriebsbedingte Kündigungen bis Ende nächsten Jahres ausgeschlossen.

Für die Opel-Standorte in Rüsselsheim, Kaiserslautern, Eisenach und das Ersatzteilzentrum in Bochum gelten Bestandsgarantien bis 2020. Der US-amerikanische General-Motors-Konzern verhandelt bereits seit einigen Monaten mit den Franzosen über den Verkauf von Opel und will sich damit aus dem verlustreichen Europageschäft zurückziehen.

Die Gespräche waren erst vergangene Woche bekannt geworden. Daraufhin hatte sich auch die Politik eingeschaltet. Während in Deutschland die Furcht vor einem Personalabbau nach den Beschäftigungszusagen durch PSA gesunken ist, gibt es in Großbritannien nach wie vor große Sorgen. Die Gewerkschaft Unite befürchtet, dass eine der beiden Fabriken in Ellesmere Port und Luton dichtgemacht werden könnte. Bei Opel in Deutschland arbeiten gut 19.000 Menschen, bei Vauxhall sind es rund 4.500 Mitarbeiter.

Die deutsche Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) sieht strategische Vorteile für Opel bei einem Zusammenschluss mit dem größeren französischen Konkurrenten PSA. Vor ihrem Abflug nach Paris sagte sie: “Opel baut einfach sehr gute Autos. In der Partnerschaft mit PSA wird ein starkes europäisches Unternehmen entstehen.” Zypries wollte später in Paris mit dem französischen Wirtschaftsminister Michel Sapin über Opel beraten. Sapin pocht wie die deutsche Seite auf Beschäftigungsgarantien. Sein Wort hat Gewicht, weil der französische Staat mit rund 14 Prozent bei PSA mit den Marken Peugeot und Citroen beteiligt ist.

Während Opel seit 17 Jahren in den roten Zahlen steckt, glänzt Peugeot inzwischen mit satten Gewinnen. Tavares hat den Konzern mit den drei Marken Peugeot, Citroen und DS mit Hilfe eines radikalen Sanierungskurses und neuen Modellen zurück in die Erfolgsspur gebracht. Zusammen mit Opel will er nun den nächsten Schritt gehen und den nach Volkswagen zweitgrößten Autokonzern in Europa schmieden. Gemeinsam kämen die beiden Unternehmen bis 2022 Experten zufolge auf einen kombinierten Absatz von rund fünf Millionen Fahrzeugen im Jahr. Die jährlichen Einsparungen durch den Zusammenschluss werden auf 1,5 bis 2 Mrd. Euro geschätzt. Weltweit wäre PSA/Opel damit jedoch nur etwa halb so groß wie die führenden Konzerne Volkswagen, Toyota und GM.

Seinen Aktionären, darunter die Familie Peugeot, der französische Staat und der chinesische Autobauer Dongfeng, macht PSA bereits jetzt Freude. Der Konzern kündigt nach einer sechs Jahre währenden Durststrecke die erste Dividende an. Die Anteilseigner sollen 48 Cent je Aktie erhalten. Das Gewinnmargenziel im Autogeschäft für den Zeitraum 2016 bis 2018 hob PSA auf einen durchschnittlichen Jahreswert von 4,5 Prozent an.

(APA/ag.)