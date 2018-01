"Solidarität für Post-Bedienstete": Manuela Auer fordert Besserung der prekären Arbeitssituation

Für Manuela Auer, Vizepräsidentin der Arbeiterkammer Vorarlberg, ist die derzeitige Situation in der Post AG nicht tragbar. Mit der Petition "Solidarität mit den Post-Bediensteten" ruft sie zur Unterstützung der Postmitarbeiter in Vorarlberg auf und stellt klar, was sich in Zukunft ändern muss.

Seit August 2017 gibt es in Vorarlberg immer wieder Probleme bei der Postzustellung. Nachdem die gewünschte Besserung nicht eintrat, wurde die Angelegenheit zur “Chef-Sache” erklärt. Es wurde eine sogenannte “Post-Soko” ins Leben gerufen. Diese kontrollierte sechs der zehn Postbasen in Vorarlberg. Dabei wurden erhebliche Mängel beim Qualitätsstandard festgestellt.

Immer noch 40 Stellen ausgeschrieben Das Fehlverhalten wurde vom Post-Management sanktioniert und erste Köpfe rollten. Derzeit sucht die Post AG mit Hilfe von großen Anzeigen nicht nur Mitarbeiter in der Zustellung, sondern auch im Management. Doch nicht nur in den Filialen wurden Mitarbeiter zurechtgewiesen. Auch Post-Gewerkschafter Franz Mähr, der die Probleme aufzeigte und auch gegenüber Medien kommentierte, wurde jetzt aus Wien zurechtgewiesen. Im Jänner 2018 wurde Mähr von der Post AG wegen Verleumdung verklagt. Das brachte für AK-Vizepräsidentin Manuela Auer das Fass zum Überlaufen.