Peter Pilz startet politisches Comeback

Anfang November hat sich Peter Pilz aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, nachdem Vorwürfe sexueller Belästigung öffentlich geworden waren. Pilz, der mit einer eigenen Liste zur Nationalratswahl im Oktober angetreten war, hatte danach auf seinen Platz im NR verzichtet. Wie der Standard jetzt berichtet, könnte er aber jetzt doch noch verspätet einziehen.

Die Liste Pilz soll sich momentan in einer intensiven Phase der Planung befinden. Pilz will zusammen mit den Mitgliedern des Parlamentsklubs neue Strukturen für seine Partei erarbeiten. Eine dieser Neuerungen soll eine eigene Parteiakademie sein. Eine Förderung in der Höhe von einer Million Euro dafür ist bereits beantragt, unklar ist jedoch, was diese Akademie konkret leisten soll. Auch die Entscheidung, welche Räume die Partei in Zukunft nutzen wird, ist noch nicht geklärt.