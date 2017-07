Peter Pilz präsentiert Abgeordneten-Unterschriften

Peter Pilz hat am Dienstag seine Kandidatur für die Nationalratswahl bekannt gegeben. Bei der “Liste Peter Pilz” soll es sich um keine Partei handeln, betonte der frühere Grünen-Abgeordnete. Welchen Prozentwert er am 15. Oktober erreichen will, ließ er offen, ebenso wie die Kandidatenliste. Präsentiert haben sich neben Pilz vorerst vier – öffentlich noch eher unbekannte – Persönlichkeiten.

Pilz will die Spannung auch nach Bekanntgabe des Antretens noch ein bisschen aufrecht erhalten. Die notwendigen Unterschriften von drei Nationalratsabgeordneten habe man beisammen. Von wem sie kommen, wird in der Pressekonferenz am Freitag um 10:30 Uhr verraten. Auch weitere Details zur neuen Liste sollen präsentiert werden.

Live ab 10:30 Uhr