Peter Kraus bricht sich die Schulter – Rock N’ Roll-Star muss operiert werden

“Die Chancen sind gering, dass wir den Bruch durch Ruhelegung heilen können. Deshalb werde ich mich am Freitag wahrscheinlich in München operieren lassen müssen”, sagte Peter Kraus der “Bild”-Zeitung (Donnerstag) nach einer Untersuchung im Wiener Herz-Jesu-Krankenhaus, wo er auch ein Schulter-Selfie anfertigte.

Folgenschwerer Sturz in ARD-Live-Show

Der Schulterknochen habe sich “in den vergangenen Tagen ungünstig nach innen verschoben”, berichtete der 78-jährige österreichische Sänger. Und fügte hinzu: “Im Nachhinein war es Blödsinn, bei diesem Spiel mitzumachen. Aber es lässt sich nun nicht mehr ändern.” Der Musiker musste in der ARD-Show mit Jörg Pilawa (52) am Samstagabend bei einem Spiel mit dem Schauspieler Axel Prahl (57) und Fußball-Kommentator Marcel Reif (67) herabfallende Sterne fangen – dabei kam es zum Sturz. Schon kurz nach dem Unfall hatte sich Kraus als echter Show-Mann mit Mut zum Risiko gezeigt: “Wenn wir in so einer Live-Sendung auftreten, dann geben wir dem Affen natürlich Zucker.”