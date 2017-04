Pétanque spielen am Marktplatzfür Väter mit Kindern

Seit kurzem hat sich in Rankweil ein neuer Freiluft-Verein „Club Pétanque Vinomna“ für die Sportart „Boule“ bzw. „Pétanque“ gebildet. Die Fans des französischen Nationalspiels sind derzeit immer öfters bei der gekiesten Parkfläche am Marktplatz anzutreffen. Alles was benötigt wird ist ein Set mit Kugeln, ein bißchen Zeit und ein paar Mitspielende. Ziel ist es, mit den eigenen Kugeln möglichst Nahe an die Zielkugel zu gelangen.

Am Samstag, 6. Mai in der Zeit von 10 bis 12 Uhr lädt die Aktion “Kind sein in Rankweil – Mit Vätern unterwegs” zum gemeinsamen Spiel für Kinder ab ca. 8 Jahren. Pétanque-Kugeln aus Stahl werden gestellt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldung: Marktgemeinde Rankweil, Telefon 05522/405 bzw. per Mail an buergerservice@rankweil.at

Die Veranstaltung findet nur bei guter Witterung statt.

“Nach ein paar Aufwärmrunden wird ein kleines Turnier (Double: Vater/Kind) veranstaltet” verrät Karl Stürz. Im Rahmen vom Rankweiler Sommer kann an jedem Freitag im August bei guter Witterung ab 18 Uhr unter Anleitung „Pétanque“ am Marktplatz gespielt werden. Mitspielen kann dort dann „jedermann“ ob Student, Hausfrau, Pensionist oder Schüler.