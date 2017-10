Pest auf Madagaskar: WHO liefert 1,2 Millionen Antibiotika

Die in Madagaskar ausgebrochene Lungenpest kostete bereits 155 Menschen das Leben. - © AP

Angesichts des bedrohlichen Pest-Ausbruchs in Madagaskar hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 1,2 Millionen Dosen Antibiotika in den Inselstaat geschickt. Sie sollen sowohl zur Prophylaxe als auch zur Behandlung von Erkrankten eingesetzt werden, erklärte die WHO am Freitag.