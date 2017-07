Perus Ex-Präsident Humala mit Widersacher Fujimori in Haft

Ollanta Humala vor wenigen Tagen vor seinem Haus in Lima - © APA (AFP)

Politisches Erdbeben in Peru: Nach schweren Vorwürfen im Zusammenhang mit dem Korruptionsskandal um den brasilianischen Baukonzern Odebrecht ist Perus Ex-Präsident Ollanta Humala in Untersuchungshaft genommen worden. Humala, der von 2011 bis 2016 Staatschef war, wurde am Freitag (Ortszeit) in ein Gefängnis der Hauptstadt Lima verlegt.