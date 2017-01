Wegen des Ausbruchs des Vulkans Sabancaya hat die peruanische Regierung in 17 Bezirken des südlichen Departements Arequipa den Notstand ausgerufen. Asche aus dem Vulkan ging in einer Entfernung von 40 Kilometern nieder, wie es am Freitag hieß.

Der Vulkan, der rund 80 Kilometer nordwestlich von der Stadt Arequipa liegt, zeigt seit Anfang November eine steigende Aktivität, wie der Notdienst Indeci mitteilte. Bisher seien 60 Explosionen verzeichnet worden. Die Asche des 5.970 Meter hohen Sabancaya ("Feuerzunge" auf Quechua) könne Wasserläufe und Saatfelder verseuchen, warnte der Notdienst. (APA/dpa)