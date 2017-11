Peru löste letztes WM-Ticket für Russland 2018

Nach 36 Jahren Pause fährt Peru wieder zur Fußball-Weltmeisterschaft. Die Anden-Kicker wurden im Play-off-Duell mit Ozeaniens Champion Neuseeland ihrer Favoritenrolle gerecht. Nach einem torlosen Remis im Hinspiel entschieden die Peruaner das Heimspiel in Lima mit 2:0 für sich und fahren damit nach Russland. Am Donnerstag wurde ein zusätzlicher Feiertag ausgerufen.

Für die ohne den wegen Dopingverdachts gesperrten Kapitän Paolo Guerrero angetretenen Südamerikaner traf Jefferson Farfan in der 27. Minute zur Führung. Der ehemalige Schalke-Angreifer, nun bei Lok Moskau unter Vertrag, brach nach seinem Treffer mit dem Trikot von Guerrero in der Hand in Tränen aus. Christian Ramos beseitigte in der 65. Minute nach einem Eckball dann alle Zweifel.