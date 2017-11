Personalsorgen für FFC-Ladies vor Pokalspiel

Erstmals muss Bundesligist FFC Vorderland ohne ihre drei Legionärinnen in einem Pflichtspiel in Kärnten auskommen, aber die Summer-Truppe will trotzdem das ÖFB-Cup, Viertelfinale erreichen.

FFC Vorderland will trotz Personalsorgen den Aufstieg ins Viertelfinale

Das Team von Trainer Bernhard Summer tritt am Sonntag, 11 Uhr erstmals ohne das Legionärstrio beim schwierigen Auswärtsspiel beim Ex-Bundesligist Spittal/Drau an