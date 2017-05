„Persönliche Zukunftsplanung“ – Mein eigener Weg

Mäder. (loa) Dr. Stefan Doose machte den Auftakt mit dem Vortrag „Inklusion – drei Seiten einer Medaille. Personen Zentrierung, Sozialraum Orientierung und Beziehungs-Orientierung.

Bei der Persönlichen Zukunftsplanung (PZP) handelt es sich um ein Konzept, das seine Wurzeln in der Independent Living- und Empowerment-Bewegung Kanadas und der USA findet. Pioniere, wie Dr. Stefan Doose, transportierten und übersetzten “Personcentred Planning” in den deutschsprachigen Raum.

Besondere Kennzeichen der Persönlichen Zukunftsplanung sind ihre Methodenvielfalt und konsequent personenzentrierte Haltung. Bei der „Persönlichen Zukunftsplanung“ wird gemeinsam mit der begleiteten Person nachgedacht. Ausgebildete Moderatorinnen und Moderatoren unterstützen dabei umfangreich. Gemeinsam mit den Personen aus dem „Unterstützerkreis“ helfen sie der begleiteten Person, selbst bestimmt ihre Ziele für die Zukunft zu verwirklichen.

„Wir möchten Haltung und Methode etablieren und ein Bewusstsein dafür schaffen. PZP kann für alle Menschen die in einer Umbruchphase sind eine Bereicherung sein. Für den Schüler der noch nicht weiß was er beruflich machen möchte, für Berufsumsteiger, Menschen die den letzten Lebensabschnitt vor sich haben oder auch für Menschen mit Demenz“, so Georg Matzak.

