Perfekter Start von Rapperin Fiva beim Frequency

Gute-Laune-Auftakt mit Fiva - © APA (Oczeret)

Mit dem Song “Das Beste ist noch nicht vorbei” hat am Mittwoch Fiva aka Nina Sonnenberg den Festivalmotor am VAZ-Gelände in St. Pölten angeworfen. Gemeinsam mit der Jazzrausch Bigband beging die Münchner Rapperin den idealen und groovelastigen Start in den zweiten Tag des Frequency Festivals. Musiker aus Großbritannien dominierten heute jedoch, etwa Bear’s Den als zweiter Act auf der Space Stage.