Perfekter Saisonstart für den DEC

Nach einer gelungenen Vorbereitung startete am heutigen Freitag Abend die neue EBEL-Saison für den Dornbirner EC. Die Truppe von Dave MacQueen traf dabei auswärts auf Red Bull Salzburg.

Die Mozartstädter waren von Beginn an das aktivere und gefährlichere Team. DEC-Keeper Quemener und seine Vorderleute konnten aber einen Treffer der Gastgeber verhindern. Nachdem die Bulldogs einige Unterzahlsituationen unbeschadet überstehen konnten, wurden die Gäste Mitte des zweiten Drittels dann selbst etwas aktiver.

Dornbirn legt vor

Nach 31 Minuten brachte Fraser die Cracks aus dem Ländle mit einem Blueliner in Front, nach 40 Minuten wurde mit der knappen Dornbirner Führung das Eis ein zweites Mal aufbearbeitet. Der dritte Spielabschnitt begann dann aus DEC-Sicht perfekt, Reid erhöhte nach nur 110 Sekunden auf 2:0 für seine Mannschaft. Salzburg verkürzte in Überzahl durch Brouillette zwar vorübergehend auf 1:2, Fraser stellte allerings mit seinem zweiten Treffer des Abends den alten Abstand wieder her.

Salzburg kämpft sich zurück

Knappe sieben Minuten vor der Schlusssirene verkürzte Rauchenwald erneut im PowerPlay auf 2:3 aus Sicht der Gastgeber und als die Gäste aus dem Ländle nach Strafen gegen D´Alvise und Reid gleich in doppelter Unterzahl agieren mussten, bot sich den Salzburgern die große Gelegenheit auf den Ausgleich. Diese ließen die Mozartstädter nicht ungenutzt und Aleardi stellte etwas mehr als drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit den Gleichstand zum 3:3 her.

Pance mit dem Siegtreffer

Als bereits alle im der Eishalle Volksgarten mit einer Verlängerung rechneten, schlugen allerdinge die Schützlinge von Dave MacQueen noch einmal zu. Nur 29 Sekunden vor Ablauf der 60 Minuten war es Neuzugang Pance, der die Partie schlussendlich aus einem Konter zu Gunsten der DEC-Cracks entscheiden konnte.

Damit gelingt den Dornbirnern ein perfekter Saisonstart in die neue EBEL-Spielzeit, am kommenden Dienstag folgt mit dem Westderby gegen Innsbruck der erste Auftritt auf eigenem Eis.