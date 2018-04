Perfekter Saisonauftakt für Maximilian Taucher

Hohenems. Beim EHC Rookies Handbike Rennen am 31. März in Rosenau (Frankreich) wiederholte Maximilian Taucher seinen Vorjahressieg und startete so perfekt in die neue Rennsaison.

Maxi konnte als jüngster Teilnehmer nach einem taktischen Rennen auf den ersten 3,5 km nochmals einen Zahn zulegen, nahm dem Zweitplatzieren bis ins Ziel noch über 1:30 Minuten ab und sicherte sich somit ganz klar den ersten Platz. Der zehnjährige Hohenemser konnte so an die tollen Erfolge vom Vorjahr anschließen, in das er mit einem Rekordvorsprung auf den Zweiten beim Kinder- und Jugendrennen in Ulm gestartet war.

Erster wurde er dann auch bei den Junioren-Meisterschaften im Straßenrennen und Zeitfahren in der Klasse U15 in Steinen (Schweiz) und beim zur Rennserie des European Handbike Circuit zählenden in Stuttgart. Bei den Landesmeisterschaften wurde Maxi Jugendmeister auf der sieben Kilometer langen Strecke mit 300 Höhenmetern von Wolfurt nach Buch und fuhr sogar bei den Herren auf den dritten Platz. Zudem hatte der Handbiker, der auch Ski fährt und Rollstuhl-Tennis spielt, den anspruchsvollen Handicaplauf in Bludenz für sich entschieden, ehe er eine Woche später Vizestaatsmeister im Rollstuhltennis-Jugendbewerb in Schwaz wurde.