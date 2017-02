„Perfekt dosiert die Sonne genießen“

Dornbirn. Sonnige Aussichten haben Lehrlinge, die sich für diesen Beruf entscheiden. Denn Jalousien, Falt- und Raffstores, Lamellenvorhänge oder Rollos – Sonnenschutz und Beschattungslösungen sind inzwischen weit mehr als nur Schattenspender. Mit hochwertigen Materialien und entsprechender Verarbeitung bieten sie zugleich einen hohen Komfort und sehen dabei sogar äußerst schick aus.

Serafeddin Kocaman hat sich für diesen Beruf entschieden. Der 17-jährige ist hochmotiviert und strahlt mit der Sonne um die Wette. „Wir bauen, montieren, warten und reparieren Sonnen- und Wetterschutzsysteme unterschiedlichster Art.“ Er ist bereits im 2. Lehrjahr bei Sonpro Sonnenschutz im Rohrbach beschäftigt. Von seinem Chef und Ausbildner Süleyman Cepni lernt er wie man Werkzeichnungen macht und nach diesen Werkplänen Teile des Schutzsystems anzufertigen. „Gemäß den Montageplänen montieren wir dann die Anlagen und nehmen sie in Betrieb.“ Auch mit dem notwendigen Werkzeug und den Maschinen lernt der charmante Junge umzugehen.

„Gerade an heißen Tagen braucht man einen Schattenspender. Und für ruhige Nächte sorgt der Insektenschutz. Das Schöne daran ist, dass ich mit verschiedenen Materialen arbeite wie Kunststoff und Blech. Eigentlich sind es zwei Berufe, die ich lerne: Schlosser und Elektriker.“ In der kalten Jahreszeit ist es im Betrieb etwas ruhiger, „doch sobald die Gartensaison beginnt, läuft unser Betrieb auf Hochtouren – bis Weihnachten. Wir müssen sogar vergrößern und ziehen im Sommer ins Betriebsgebiet Dornbirn Nord“, freut sich Süleymann auf diese neue Herausforderung. Der 28-jährige ist gelernter Raumausstatter und seit 10 Jahren im Beruf des Sonnenschutztechnikers tätig.

„Wichtig ist, dass der Schatten dorthin fällt wo er gebraucht wird um den Garten ungetrübt genießen zu können. Seraf lernt bei uns, dass eine individuelle Beratung, die passgenaue Fertigung und eine fachgemäße Montage von Sonnenschutzanlagen ihre Zeit brauchen.“ Allerdings kommen auch Rollläden, Markisen und Co. nicht ganz ohne Strom aus. Deshalb muss er in der Elektrik ebenso fit sein. Erst mit Antriebsmotor, Fernbedienung, Zeitschaltuhr und Sensoren können sie ihre Vorteile voll und ganz ausspielen. Derart ausgestattet schließen sich beispielsweise die Rollläden automatisch, wenn die Sonne zu stark in die Wohnräume scheint. Und die Markise fährt ein, wenn ein Sommergewitter aufzieht und der Wind zunimmt“, erklärt der Ausbildner. „Diese Technik lässt sich auch bei bestehenden Anlagen nachrüsten.“ Rollläden, Markisen und Jalousien sorgen für angenehme Temperaturen. In vielen Fällen machen diese Lösungen zugleich den Einsatz einer stromfressenden Klimaanlage überflüssig.

Was macht den Lehrberuf aus?

Serafeddin Kocaman, 2. Lehrjahr

Es ist kein normaler Lehrberuf, wie man ihn kennt. Man muss vielseitig und interessiert sein. Beim Schnuppern hat mir die Firma sofort gefallen und ich habe mich von Anfang an wohl gefühlt. Toll finde ich, dass wir selbst die Rollos anfertigen, die wir montieren. Es ist also auch sehr viel Technik dabei.

Süleyman Cepni, Ausbildner

Technik und Handwerk gehen in unserem Beruf Hand in Hand. Teamfähigkeit ist sehr wichtig, da bei der Montage meist vier Hände gebraucht werden. Man muss auch kontaktfähig und höflich sein, zu Kunden und Architekten. Lernbar ist alles, wenn man das Interesse am Beruf mitbringt.