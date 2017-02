People‘s Viennaline: „Nora“ feierlich in Altenrhein empfangen

Grosse Freude bei People’s Viennaline! Die zweite Embraer 170 wurde heute Nachmittag von Wien kommend mit der traditionellen Wasserfontäne der Flughafen Feuerwehr anlässlich der Erstlandung in Altenrhein begrüsst.

Nach umfangreichen Umbauarbeiten bei Niki Technik in Wien und Ruag Aerospace in Oberpfaffenhofen, hat die als OE-LTK immatrikulierte Embraer 170 am Donnerstag alle behördlichen Zulassungen erhalten. Die OE-LTK ist baugleich wie die bisher im Einsatz stehende OE-LMK und wird bis Ende Jahr noch mit komfortablen Ledersitzen nachgerüstet.

Beide Chefs haben ihr “eigenes” Flugzeug

Im April wird die OE-LTK in Altenrhein anlässlich eines Frühlingsfestes feierlich auf den Namen „Nora“ getauft. Damit haben die beiden Töchter von People’s Viennaline Gründer und Besitzer Markus Kopf je ihr „eigenes“ Flugzeug.

Daniel Steffen, CEO der People’s Air Group sagt zum Flottenzuwachs: „Nach einer einjährigen intensiven Evaluations- und Projektphase sind wir überzeugt, dass wir mit einem baugleichen, modernen Embraer 170 Regionaljet für den Flugmarkt am Bodensse richtig aufgestellt sind. Zudem bieten wir mit einem zweiten Flugzeug eine noch höhere betriebliche Zuverlässigkeit und konnten 25 zusätzliche Arbeitsplätze in Altenrhein schaffen.“

Fakten zum Embraer 170 OE-LTK

Hersteller: Embraer, Brasilien

Seriennummer: 17000093

Zulassung: EASA CATIIIa

Maximales Abfluggewicht: 35.990 Kg

Triebwerke: 2 GE CF34-8E5 Triebwerke

Plätze: 76

Immatrikulation: OE-LTK

Taufname: Nora