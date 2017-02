People’s Viennaline mit erstmals mehr als 100.000 Passagieren

Der Flugplatz Altenrhein weist für das Verkehrsjahr 2016 mit insgesamt 108‘521 Passagieren ein Passagierwachstum von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf. Davon entfallen 99‘064 Passagiere auf Linien- und Charterflüge (+8%). Hauptursache für die Zunahme an Linien- und Charterpassagieren sind das erweiterte Linienangebot nach Wien mit bis zu vier täglichen Verbindungen und der Ausbau der Ferienflüge mit den zusätzlichen Destinationen nach Palma de Mallorca und dem griechischen Preveza.

Weniger Gesamtflugbewegungen

Einen Rückschlag musste die People’s Air Group trotzdem hinnehmen. Die Gesamtflugbewegungen am Flugplatz Altenrhein waren abnehmend -insgesamt fanden 21 Prozent weniger Trainingsflugbewegungen statt. Hingegen konnten mehr Flugbewegungen bei den für die überregionale Volkswirtschaft wichtigen Linien- und Business Aviation Flüge verzeichnet werden. Insgesamt haben die Flugbewegungen 2016 um 3 Prozent auf 26‘382 Flugbewegungen abgenommen. Die An- und Abflüge über österreichisches Staatsgebiet haben sich um 10 Prozent auf 11‘552 Bewegungen reduziert. Was ebenfalls einer Emissionsreduktion von 10 Prozent für An- und Abflüge aus dem Osten gleichkommt.

Passagierrekord im Jahr 2016

Mit People’s Viennaline sind 2016 insgesamt 100‘219 Passagiere auf Linien- und Ferienflügen geflogen! Die Steigerung von 7 Prozent ist der Einführung der vierten Wienverbindung ab Sommerflugplan 2016 und der Aufnahme neuer Ferienverbindungen zu verdanken. Seit Anfang November 2016 bedient People’s Viennaline die Strecke Altenrhein – Friedrichshafen – Köln/Bonn mit einer werktäglichen Tagesrandverbindung. Das Passagieraufkommen entspricht in den ersten drei Monaten den budgetierten Erwartungen. Das Aufkommen Altenrhein – Köln/Bonn ist dank der sehr guten Morgenverbindung (früheste Verbindung ab der Deutschschweiz nach Köln/Bonn) bereits jetzt über den Erwartungen.

Rekordinvestitionen im Wert von 20 Millionen Franken

Im vergangenen Jahr konnte die People’s Air Group dank der sehr guten Finanzlage Rekordinvestitionen von rund 20 Millionen Schweizer Franken tätigen. Dazu gehören Investitionen in die Flughafeninfrastruktur, in Flughafenimmobilien und der Kauf des zweiten Embraer 170. Dank der guten Verankerung in der Region konnten 100% der ausgelösten Flughafeninvestitionen in der Region Ostschweiz-Vorarlberg vergeben werden. Realisiert wurden etwa die Sanierung des Parkplatzes P1 Ost, eine Erweiterung der Abflughalle sowie die Beschaffung umweltfreundlicher Betriebsmittel und Fahrzeuge.