Pensionsantrittsfeier von Franz Schwab

Gestartet wurde mit einem Aperitif in der Bäckerei Waltner. In diesem Gebäude wurde die Küchenwerkstatt gegründet. Franz Schwab erwähnte in seinen Grußworten ein paar Geheimnisse des erfolgreichen Küchenstudios. Im familiären Betriebsklima sei es in den vergangenen Jahren immer möglich gewesen, durch Fleiß, Perfektion und Teamwork unter dem Motto „Geplant von Meisterhand“ die Erfolgsgeschichte der Küchenwerkstatt zu schreiben. Im Jahre 1991 startete Schwab mit einem kleinen Team im heutigen „La Casetta“ im Schlössleweg. Ein Highlight in der Firmengeschichte sei der Einbau einer Küche in New York gewesen.

Neuer Geschäftsführer

Nach 12 Jahren erfolgten der Neubau und der Umzug in die Küchenwerkstatt an der Lastenstraße. Seit 2008 ist Schwab´s Nachfolger Oliver Vith an der Geschäftsführung beteiligt. Vith übernimmt in Zukunft die Geschäftsleitung der Küchenwerkstatt. In seiner Ansprache sprach Vith von den Grundsätzen, die ihm persönlich sehr wichtig sind. „Wer ins Wasser fällt, lernt schwimmen“, „Zuerst verkaufen, dann verkopfen“, „Mit Humor geht vieles leichter“ sind nur einige seiner Leitsätze, die Oliver Vith auch in Zukunft verfolgen möchte. Im Anschluss an den offiziellen Teil feierte die gesamte Belegschaft auf dem Platz des Jonas Schlössles unter freiem Sternenhimmel bei kühlen Getränken und wurde von der Gruppe „Welcome“ bestens unterhalten. Neben Robert und Christiane Schwab feierten auch Renate Bösch, Nicole Schneider, Roland Rohrer, Johannes Kranz, Martina Fadi und Heinz Nesensohn sowie Markus und Martina Mayer den Eintritt von Franz Schwab in einen neuen Lebensabschnitt.