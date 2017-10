Pensionistin starb bei Frontalkollision mit Lkw in OÖ

Die Straße war wegen Bergungsarbeiten gesperrt - © APA (FF-PFANDL)

Eine 84-jährige Pensionistin hat am Dienstag gegen 11.00 Uhr eine Frontalkollision mit einem Lkw auf der Wolfgangsee Straße (B158/Bezirk Gmunden) nicht überlebt. Die Frau saß als Beifahrerin neben ihrem Mann, als er in einer leichten Rechtskurve mit dem Auto unvermittelt auf die Gegenfahrbahn geriet und gegen den Lastwagen prallte, teilte die Polizei OÖ am Dienstag mit.