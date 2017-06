Pensionistin bei Autounfall mit Linzer Lokalbahn getötet

Die Lenkerin verstarb laut Polizei noch an der Unfallstelle - © APA

Eine 78-jährige Pensionistin ist am Freitagabend in Peuerbach (Bezirk Grieskirchen) bei einem Autounfall mit der Linzer Lokalbahn ums Leben gekommen. Ihr Wagen war vom Zug erfasst und mitgeschleift worden, berichtete die Polizei. Für die Lenkerin kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.