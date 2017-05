Ein 78 Jahre alter Mann ist bei einem Verkehrsunfall am Montag in Wien-Favoriten schwer verletzt worden. Der Pensionist hatte die Laaer-Berg-Straße überquert, als er vom Pkw eines 24-Jährigen erfasst und gegen die Windschutzscheibe geschleudert wurde. Die Wiener Berufsrettung brachte den 78-Jährigen mit Kopfverletzungen und Prellungen in ein Krankenhaus.

Der Unfall passierte gegen 10.40 Uhr. Der Pensionist hatte die Straße zwischen im Stau stehenden Fahrzeugen überquert. Der 24-jährige Probeführerscheinbesitzer war verbotenerweise auf der Busspur unterwegs, als er den 78-Jährigen erfasste. Gegenüber der Polizei gab der junge Mann an, dass er den Pensionisten zu spät gesehen hatte und noch eine Notbremsung gemacht hatte. (APA)