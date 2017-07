Pensionist im Trentino von Bär angegriffen und verletzt

Die Begegnung mit einem Wildbären wünscht man sich eher nicht - © APA (dpa)

Ein 70-jähriger Pensionist ist am Samstagabend von einem Braunbären im italienischen Trentino angegriffen worden. Der Mann machte einen Spaziergang auf einem Weg unweit des Lamar-Sees im Raum von Terlago, als er attackiert wurde. Der Mann, der mit seinem Hund unterwegs war, erlitt Verletzungen an den Armen und an den Beinen. Auch der Hund wurde verletzt.