Für den Mann kam jede Hilfe zu spät - © APA (Archiv/Pfarrhofer)

Ein 76-Jähriger ist am Dienstag in seinem Heimatbezirk Amstetten von einem Zug erfasst und getötet worden. Der Pensionist war gegen 7.30 Uhr mit seinem Hund in Greinsfurth spazieren gewesen, das Tier war auf die Gleise der Kronprinz Rudolf-Bahn gelaufen. Der Mann wollte es laut Polizei offenbar von den Schienen holen, dabei wurde er von einer Lok gerammt. Er erlag seinen Verletzungen.