Penis-Statue sorgt in Traunkirchen erneut für Wirbel

Eine zwei Meter hohe Phallus-Statue in Traunkirchen in Bezirk Gmunden, die in der Karwoche bereits wegen ihres Platzes nahe am Kreuzweg für Wirbel gesorgt hat, beschäftigt nach wie vor die Kommunalpolitik: Eigentlich sollte das antike Stück für wohltätige Zwecke versteigert werden. Wie der “Standard” am Freitag online berichtete, gebe es aber rechtliche Bedenken.