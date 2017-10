Penis-Panne beim Marathonlauf

Ein doch etwas peinliches Missgeschick ist Marathonläufer Jozef Urban passiert. Beim Zieleinlauf schlüpfte der Penis des 31-Jährigen aus Hose und war in voller Pracht von den Fans am Straßenrand zu erkennen. Den Marathonläufer störte das offensichtlich nicht all zu sehr oder er war bereits im sprichwörtlichen Läufer-Delirium und bemerkte es nicht. Darauf lässt vermutlich schließen, dass er einen Fan sogar noch mit einem High-Five abklatsche. Auf YouTube ist das Video ein viraler Hit und wurde schon mehr als 1 Million Mal aufgerufen.