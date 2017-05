“Pelleas et Melisande” an der Staatsoper: ErÃ¶d statt Bruns

Benjamin Bruns sagte aus persönlichen Gründen ab - © APA

Wenn Debussys “Pelleas et Melisande” in gut einem Monat auf dem Spielplan der Wiener Staatsoper steht, muss das Werk ohne Benjamin Bruns auskommen. Der deutsche Sänger legt die Titelrolle des Pelleas “aus persönlichen Gründen” zurück, teilte das Haus am Ring mit. Ihn ersetzt Adrian Eröd, der damit an der Seite von Olga Bezsmertna singen wird. Premiere ist am 18. Juni.