Peinliche Show! Mariah Carey blamiert sich bei Silvester-Auftritt

Carey stand vor einem Millionenpublikum an den Fernsehern zu ihrer eigenen Musik hilflos auf der Bühne und fand den Einsatz nicht. “Hier fehlen Teile des Gesangs, aber das ist jetzt eben so”, erklärte sie dem Publikum. “Wir hatten keinen Soundcheck.” Das dritte Lied spielte vollständig vom Band, während Carey endgültig aufgab. Auf Twitter hagelte es Häme: “Der Auftritt passt zum ganzen Jahr 2016”, schrieb ein User.

Die Diva selbst nahm den Reinfall vor Millionenpublikum mit Humor: “Shit happens”, schrieb die Sängerin auf Twitter neben theatralisch stöhnenden und lachenden Emoji. “Frohes Neues! Auf noch mehr Schlagzeilen 2017!” Careys Managerin warf US-Medien gegenüber den Veranstaltern vor, trotz technischer Probleme absichtlich nicht weggeschaltet zu haben, um mit Careys Reinfall Quote zu machen. Die Produktionsfirma nannte die Vorwürfe dagegen “absurd und verleumderisch” und wies technische Ursachen zurück. (dpa)

Spott im Netz:

♥️ Sassy Mouth ♥️ on Twitter The last victim of 2016? #MariahCarey’s career. Oh Mariah. OMG Mariah.

Clausius von Moon on Twitter Der kreischenden Mettwurst #MariahCarey versagte die Stimme! Singing sausage #MariahCarey voice failed

Kara ❤️ on Twitter Who did Mariah Carey kiss at midnight? Her career goodbye. #MariahCarey #RockinEve

Bruce Rosenberg on Twitter ISIS just took responsibility for Mariah Carey’s performance. #MariahCarey #nye2016