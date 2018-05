„Pedalritter“ zeigen Können am Berg

Buch. Straßenrennen und Alpencup bieten spannende Bewerbe.

Mit der Abhaltung von Großveranstaltungen hat der örtliche Sportverein viel Erfahrung: So zählen die Durchführung des Radrennens von Wolfurt ins Bucher Dorfzentrum sowie der internationale Alpencup bereits zu „Klassikern“ in der Szene. Für das kommende Sportwochenende sind rund 50 Helfer im Einsatz, um gleich mehrere Bewerbe koordinieren zu können. „Rund um die zweitägige Veranstaltung engagiert sich ein eingespieltes Team“, weiß Obmann Erich Eberle. Hierbei funktionierte die Symbiose zwischen Verein und dem Team Radcult in den vergangenen über 10 Jahren bestens, lassen die Verantwortlichen durchblicken.