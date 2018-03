Pedal trifft auf Pferdestärken

#ps-flitzer #tretenwasdaszeughält #zukunftsmusik #elektronischmobil #immerunterwegs #nehmensieplatz

Werden wir schon bald automatisch Auto fahren? Ist Cycle-Chic die große Zukunft des Fahrrads? In der neuen Halle 9 dreht sich alles um unsere geliebten Zwei- und Vierräder. Ob starke Boliden, elektrofreundliche PS-Flitzer oder stylishe Drahtesel: Entdecken Sie die Megatrends unseres multimobilen Zeitalters, technische Neuerungen und die neuesten Modelle verschiedener Hersteller. Wer mag, kann an Ort und Stelle natürlich gerne schon mal probesitzen. Und auf der Go-Kart- Bahn heißt es, fleißig in die Pedale treten!