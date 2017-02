PechaKucha Night ist wieder in der Stadt

Dornbirn. Das spannende ist, dass man nie genau weiß, was einen erwartet. Nur so viel steht fest: Bei der 12. Auflage der PechaKucha Night in Dornbirn präsentieren wiederum mutige und zielstrebige Menschen ihre Ideen, Projekte und Passionen im Format 20 x 20. Nur 20 Sekunden Zeit also für jedes Bild zur Geschichte – das ergibt pro Präsentierenden sechs Minuten und 40 Sekunden, um die Besucher in ihren Bann zu ziehen.

Ein paar Themen werden seitens der Veranstalter schon verraten: Demographischer Wandel – Potential für Innovationen, Vom Ich zum Wir – Zukunft durch Nähe, Designforschung an der FHV, Dinge selber machen »Build that thing«, Dystopia/Utopia, Ländle Wedding, Die Suche nach dem verlorenen Inkaschatz und einiges mehr.

Zum gemütlichen Abend mit bester Unterhaltung und der Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen, lädt das Team der PechaKucha Night herzlich ein.

BEGINN: Donnerstag 2. März um 20.20 Uhr (Einlass ab 20.00 Uhr)

PAUSE: mit Beats von DJ Socke23

ZUSCHAUER-ANMELDUNG: www.wkv.at/event/916

Eintritt: 1 Euro

designforum Vorarlberg, CAMPUS V,

Dornbirn, Hintere Achmühlerstraße 1.