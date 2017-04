Peace-Zeichen auf Känzele-Kletterfels geschmiert – Naturschützer sind entsetzt!

Der Kletterfels am Känzele musste schon öfter für Protest-Aktionen herhalten – so etwa im Jahr 2013, als Aktivisten ein Transparent anbrachten, um gegen Fracking Stellung zu beziehen. Nun aber wurde ein Peace-Zeichen direkt auf den Felsen geschmiert. Günter Griesser von den Vorarlberger Naturfreunden ist von der Aktion alles eher als angetan. Er macht seinem Ärger nun in einem Facebook-Posting Luft. Griesser betont, dass der “schöne Kletterfels am Känzele wertvoller Lebensraum für Pflanzen und Tiere” ist. Der Mensch sei dort Gast, und solle sich auch entsprechend verhalten. “Jegliche Felsbeschmierung ist in diesem Sinne strikt abzulehnen”, sagt Griesser.

Er hat nun einen Aufruf gestartet, um die Personen ausfindig zu machen, welche dafür verantwortlich sind. Griesser geht davon aus, dass die Künstler gesehen wurden und auch bekannt sind.