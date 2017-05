PC-Branchenprimus Lenovo kehrt in Gewinnzone zurück

Chinesischer Konzern wies einen Gewinn von 535 Mio. Dollar aus - © APA (AFP)

Der weltgrößte PC-Hersteller Lenovo trotzt der anhaltenden Branchenflaute. Der chinesische Konzern kehrte im vergangenen Geschäftsjahr in die schwarzen Zahlen zurück und baute seine Marktführerschaft aus. Er wies am Donnerstag einen Gewinn von 535 Mio. Dollar (478 Mio. Euro) aus, nach einem Verlust im Vorjahr. An der Börse in Hongkong schoss die Lenovo-Aktie zeitweise um sechs Prozent nach oben.