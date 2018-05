Paul VI. und Oscar Romero werden heiliggesprochen

Erzbischof Oscar Romero wurde 1980 in San Salvador ermordet

Papst Paul VI. und Oscar Romero, 1980 ermordeter Erzbischof von San Salvador, werden noch in diesem Jahr heiliggesprochen. Papst Franziskus hat dafür am 19. Mai ein Konsistorium mit den Kardinälen angesetzt, teilte der Vatikan am Donnerstag mit.

Neben Paul VI. und Romero werden auch die Ordensgründer Maria Katharina Kasper, Francesco Spinelli und Nazaria Ignacia March Mesa heiliggesprochen. Papst Franziskus hatte bereits im März ein auf Fürsprache Romeros erfolgtes Wunder anerkannt. Mit der Amtszeit von Paul VI. ist vor allem das Zweite Vatikanische Konzil (1962-1965) verbunden, bei dem die katholische Kirche ihr Verhältnis zur modernen Welt neu bestimmte.

Denkbar ist eine gemeinsame Feier. Möglich ist aber auch, dass der Märtyrerbischof aus dem mittelamerikanischen El Salvador beim Weltjugendtag im Jänner 2019 in Panama heiliggesprochen wird. Offiziell bekanntgeben werde Franziskus die Termine wahrscheinlich während des Konsistoriums, berichteten italienische Medien.

Die Seligsprechung von Paul VI. erfolgte durch Papst Franziskus zum Abschluss einer Bischofssynode zu Familienthemen am 19. Oktober 2014. Oscar Romero (1917-1980) war am 23. Mai 2015 in San Salvador seliggesprochen worden.