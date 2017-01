Paul McCartney reicht Klage wegen Beatles-Songrechten ein

Die Rechte u.a. für "Yesterday" verkaufte McCartney damals - © APA (dpa/Archiv)

Paul McCartney (74) hat in New York Klage gegen den Musikverlag Sony/ATV eingereicht, um Rechte an legendären Hits der Beatles wiederzuerlangen. Dies berichteten mehrere Medien am Mittwoch. Der Sänger und Songschreiber, der viele Lieder der Beatles verfasste, will nach Medieninformationen das Copyright für Songs zurückbekommen, welche er zwischen 1962 und 1971 mit Bandkollege John Lennon schrieb.